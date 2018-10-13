Вблизи Ични существенно уменьшилась интенсивность взрывов - Минобороны

15 групп разминирования ВС Украины продолжают работать на технической территории арсенала.

Интенсивность взрывов на военном арсенале №6 вблизи Ични на Черниговщине существенно уменьшилась.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"В целом интенсивность взрывов в ночное время, в сравнении с аналогичным периодом предыдущих суток существенно уменьшилась", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника ВС Украины, привлечена спецтехника ГСЧС.

15 групп разминирования ВС Украины продолжают работать на технической территории арсенала.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С прилегающих территорий эвакуированы свыше 12,5 тысяч человек.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 миллионов гривен.