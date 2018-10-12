Российские пограничники задержали украинских рыбаков

В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное.

Пограничное управление ФСБ России задержало в Таганрогском заливе рыбаков с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, выдвигают незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации. Этим они заставляют людей рисковать и искать лучшего улова у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море недалеко от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали украинцев, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное.

"Пограничное управление ФСБ РФ сообщает об отсутствии разрешения у украинцев на вылов водных биологических ресурсов и открытии в отношении них дела об административных правонарушениях", - отметили в штабе ООС.

Поэтому пограничники из состава Объединенных сил рекомендуют рыбакам для сохранения своей свободы обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега.

Как сообщал УНИАН, катер РФ осуществил провокацию во время захода украинских кораблей в порт Мариуполя.