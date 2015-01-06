Филарет: Стремление к миру не отрицает решимости защищать свою землю

Об этом сообщается на сайте Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата

В своем послании Патриарх Филарет, в частности, подчеркнул: «Если сейчас нет внешнего мира, и на Востоке Украины продолжается необъявленная война, и люди враждуют между собой, то это потому, что христиане не воспринимают мира Христова, не хотят жить по правде, говорят на весь мир неправду».

По его убеждению, «Если среди людей будет господствовать добрая воля, а не злая, если люди будут беспокоиться не столько о себе, сколько о своих ближних, тогда они поймут, что любовь – это то драгоценное богатство, которое пойдет с нами в вечность».

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Предстоятель УПЦ КП отметил, что «сейчас у нас одна мысль и одно желание – чтобы в Украине утвердился мир, но не любой мир, то есть мир несправедливый, мир в неволе и рабстве».

«Стремление к миру не отрицает решимости защищать свою землю, свою Родину от иноплеменников и своих внутренних врагов. В рождественские дни, когда небесная благовесть о мире по-особому воспринимается сердцем, когда ангельская песня о благоволении Божьем к людям победно звучит в наших храмах, и слова «с нами Бог» наполняют радостью наши души, – помолимся Господу, чтобы Он даровал нам победу над видимыми и невидимыми врагами и мир в Украине и во всем мире», - призвал глава церкви.

«Если мы верим, что с нами Бог, и исповедуем рождение Сына Божьего в Вифлееме для спасения рода человеческого от всякого зла, от греха и смерти, то неужели Он не приведут нас к лучшему будущему?! Нам нужно для этого покаяться в грехах и беззакониях и быть истинными христианами», - подчеркнул Патриарх Филарет. Он отметил, что «признаки возрождения духовности в народе мы видим в любви к Украине и в жертвенности народа. Это – признак любви к ближним. Церковь призывает всех христиан, всех людей доброй воли делать все возможное для возрождения и для мира во всем мире».