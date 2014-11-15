Филарет: Россия совершила агрессию, а теперь на весь мир говорит неправду

Усилить молитвы за Украину призывает верующих патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Патриарх благословил украинские храмы во время следующих воскресных богослужений в храмах читать особую молитву в поддержку украинских бойцов на Востоке, сообщает 5 канал.

В комментарии журналистам Патриарх жестоко осудил действия России как агрессора. В частности, назвал обманом всего мира заявления об отсутствии российского оружия и военных Российской Федерации на Донбассе.

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Филарет процитировал строки из гимна Украины и добавил - мир Украине нужен только на свободе.

"Враг еще не сдается и поэтому нам нужно обращаться к Богу, потому что от Бога все зависит. Мало того, что Россия совершила агрессию, так она еще на весь мир говорит неправду. И Бога с такими людьми нет. А раз Бога нет - то это руководство обречено на поражение", - отметил патриарх.