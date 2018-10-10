В Днепре на обычном рынке выявили незаконную продажу формы Нацгвардии (фото)

Продажа этой военной формы запрещена, даже на упаковке есть надпись "Власність НГУ, не для продажу".

В Днепре на Курчатовском рынке в одной из палаток незаконно продают военную форму Нацгвардии Украины.

Об этом сообщается на странице «НД Дніпро».

Во время еженедельного контроля на Курчатовском рынке национальные дружины обнаружили палатку, в которой продавали комплекты белья, бушлаты, штаны. Все это военная форма, продажа которой запрещена, даже на упаковке есть надпись «Власність НГУ, не для продажу».

«А если среди ассортимента нет вашего размера, то продавец предлагает привезти через несколько дней подходящий. Здесь возникает вопрос: почему форма НГУ продается на рынке, в то время, когда нацгвардейцам все время не хватает одежды?», - говорится в сообщении НД.

На место была вызвана полиция и написано заявление, по информации НД, правоохранители выясняют обстоятельства этого дела. Товар у продавца изъяли.