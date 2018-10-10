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В Днепре на обычном рынке выявили незаконную продажу формы Нацгвардии (фото)

14:22, 10 октября 2018
Общество
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В Днепре на рынке торговали формой Нацгвардии \ НД Днипро

Об этом сообщается на странице «НД Дніпро».

Эту форму продавать запрещено \ НД Днипро

Во время еженедельного контроля на Курчатовском рынке национальные дружины обнаружили палатку, в которой продавали комплекты белья, бушлаты, штаны. Все это военная форма, продажа которой запрещена, даже на упаковке есть надпись «Власність НГУ, не для продажу».

Полиция начала расследование по данному факту \ НД Днипро

«А если среди ассортимента нет вашего размера, то продавец предлагает привезти через несколько дней подходящий. Здесь возникает вопрос: почему форма НГУ продается на рынке, в то время, когда нацгвардейцам все время не хватает одежды?», - говорится в сообщении НД.

Товар у продавца изъяли \ НД Днипро

На место была вызвана полиция и написано заявление, по информации НД, правоохранители выясняют обстоятельства этого дела. Товар у продавца изъяли.

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Теги: #Днепр#форма#Нацгвардия