Минобороны РФ на фоне взрывов возле Ични похвасталось "уничтожением" арсенала "условного противника"
Российское Минобороны на фоне взрывов на складе ВСУ возле Ични Черниговской области отчиталось об учениях, на которых российские военные «уничтожили склад с боеприпасами условного противника».
Как сообщает пресс-служба военного ведомства РФ, в рамках учений, которые прошли в районе Волгограда, тактический воздушный десант высадился «в тылу условного противника и уничтожил склад с боеприпасами».
«Разведав склад с боеприпасами и скрытно подобравшись к нему, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его», – сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.
Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы около 12 тыс. человек.
Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС.
По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.