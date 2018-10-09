Минобороны РФ на фоне взрывов возле Ични похвасталось "уничтожением" арсенала "условного противника"

Учения российских десантников прошли в районе Волгограда.

Российское Минобороны на фоне взрывов на складе ВСУ возле Ични Черниговской области отчиталось об учениях, на которых российские военные «уничтожили склад с боеприпасами условного противника».

Как сообщает пресс-служба военного ведомства РФ, в рамках учений, которые прошли в районе Волгограда, тактический воздушный десант высадился «в тылу условного противника и уничтожил склад с боеприпасами».

«Разведав склад с боеприпасами и скрытно подобравшись к нему, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его», – сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы около 12 тыс. человек.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.