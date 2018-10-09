На Черниговщине в селах возле эпицентра взрывов люди смели с прилавков все продукты

Прилавки магазинов опустели в селах, где разместили эвакуированных людей.

В Черниговской области в селах вокруг эпицентра взрывов на военных складах в Ичнянском районе местные жители полностью раскупили продукты в магазинах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом через соцсети массово сообщают местные жители.

В частности, в селах, в которых разместили эвакуированных людей, в магазинах, которые обычно имеют незначительный ассортимент продуктов, прилавки опустели. Ведь во многих селах Черниговской области даже хлеб привозят под запись.

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Более 12 тыс. человек эвакуировали и разместили в 18 эвакуационных пунктах, расположенных в селах на безопасном расстоянии от складов с боеприпасами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Интенсивность взрывов состоянию на 7.00 составляла 2-3 взрыва в секунду.

Создан оперативный штаб (ГСЧС, полиция и Нацгвардия). Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Эвакуированы около 12 тыс. чел.

По фактам взрывов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).