Завтра Украину притрусит снегом и скуют 15-градусные морозы
Во вторник, 6 января, температура воздуха в Украине снизится и составит ночью и днем 5-12 градусов мороза, вечером до 15 градусов мороза.
На юге ожидается 0-5 градусов мороза. Снег, от небольшого до умеренного, пройдет в западных областях, на севере Украины и в Крыму. На остальной территории существенные осадки маловероятны, на дорогах - гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части выпадет снег. Температура воздуха ночью и днем -5-12, вечером до 15 градусов мороза.
В северных областях ожидается местами снег. Температура воздуха ночью и днем -5-12, вечером до 15 градусов мороза.
В центральных областях преимущественно без осадков, только в Винницкой области - небольшой снег. Температура воздуха в течение суток 4-10 градусов мороза.
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На востоке Украины - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью и днем 7-12, местами 15 градусов мороза.
В южной части - без существенных осадков, лишь в Крыму ожидается местами снег. Температура воздуха ночью и днем 4-10 мороза, в Крыму 0-5 мороза.
В Киеве существенные осадки маловероятны, лишь местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -6-8, днем -7-10, вечером еще похолодает до -12 градусов.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.