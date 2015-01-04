Начало недели Украина встретит с морозами и снегом

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, температура ночью упадет до 2-7° мороза, днем ожидается 0-5° мороза, в Карпатах температура опустится до 4-9, днем 2-7 мороза.

В Киеве, в понедельник ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица. Температура ночью упадет до 3-5° мороза, а днем будет 0-2° мороза.

В Крыму завтра ожидается дождь с мокрым снегом, ночью возможны сильные осадки, ночная температура составит от 2° мороза до 3° тепла, а днем - 0-6° тепла.

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На вторник, 6 января, прогнозируют понижение температуры ночью и днем до 7-13°, в Карпатах - до 15° мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью 4-10°, днем 2-8° мороза.

В Киеве, 6 декабря ожидается понижение температуры ночью и днем до 8-10° мороза, сильных осадков не предвидится. На дорогах ожидается гололедица.

В целом же, по Украине синоптики не прогнозируют сильных осадков, лишь в карпатском регионе ожидается небольшой снег. На дорогах - местами гололедица.