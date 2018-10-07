Во Львове состоялся Благотворительный бал защитников (фото, видео)

В Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове состоялся ежегодный Благотворительный бал защитников.

17 пар военнослужащих Вооруженных Сил Украины танцевали, чтобы так поздравить побратимов с праздником Защитника Отечества. Мужчины ловко тянули носочки, держали спины ровно и легко кружились.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Встречал пары на паркете оркестр академии сухопутных войск. Некоторые на бал приехал просто с передовой. Курсанты и военнослужащие признаются, что танцевать это не так просто, как кажется. Но партнеры, которые имеют опыт в танцах, очень помогли.

"Наверное, воевать легче, я так думаю. Потому что это вообще мой первый опыт в танцах. Даже жена не хочет со мной на свадьбы ходить, говорит, ты танцевать не умеешь", - рассказал военнослужащий 24 бригады Андрей Пец.

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Этот бал защитников организуют во второй раз. В прошлом году его проводили в Киеве, во Львове, в академии сухопутных войск.

"Я не могла подвести ни коллектив, ни ребят. Очень хочется, чтобы традиция возрождения офицерского вальса пошла по всем городам Украины", - пояснила ведущая бала, корреспондент ТСН Евгения Цветанская.

"Народ и армия едины. Это единственное, что мы можем сделать, мы бы сделали намного больше. Подарили бал, чтобы они понимали, что их любят, уважают, заботятся и о них не забывают", - говорит организатор мероприятия Виктория Воронович.