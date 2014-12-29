В новогоднюю ночь Украину накроют снегопады и скуют морозы
10:59, 29 декабря 2014Общество
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Синоптики обещают в новогоднюю ночь в Киеве снег и мороз до 21 градуса.
В ближайшие дни в Украину переместится холодный воздух / УНИАН
Днем 31 декабря в столице от -10 до -12, без осадков, скорость ветра - 5-1 м/с. 1 января в Киеве будет снег и до 6 градусов мороза, сообщает INSIDER со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сообщают, что в ближайшие дни в Украину переместится холодный воздух с северо-запада Европы.
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В ближайшие сутки в западных областях, на юго-западе Украины ожидается снег, метели и снежные заносы. На дорогах страны ожидается гололедица.
Температура ночью 6-11° мороза, на крайнем востоке до 15° мороза, днем 3-8° мороза, в большинстве южных областей 0-5° тепла.
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