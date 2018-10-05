Сестра Сенцова о состоянии брата: угроза смерти до сих пор "абсолютно реальна"

Наталья Каплан подтвердила, что состояние здоровья Олега Сенцова "очень плохое".

Даже после прекращения голодовки остается угроза смерти украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом в эфире «Громадського» сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.

Она подтвердила, что состояние здоровья Сенцова очень плохое. Именно в связи с этим политзаключенного планировали кормить принудительно, что и стало причиной его отказа от голодовки.

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«Олег в письме написал, что не знает, выберется ли он из этого состояния. На самом деле угроза смерти - она абсолютно реальна и она остается даже сейчас, даже завтра, когда он будет отказываться от голодовки», — сказала Каплан.

Она также добавила, что впереди еще рассмотрение дела Сенцова в Европейском суде по правам человека.

«Все зависит исключительно от политиков, как и раньше. Но пока у нас никакого просвета в этом вопросе нет. И останется ли живым Олег, это действительно пока под вопросом. Помочь Олегу можно только одним способом — вытащить его. И сделать это могут только политики. Жизнь Олега исключительно в их руках и в руках тех врачей, о которых мы ничего не знаем», — подчеркнула сестра политзаключенного.

Она подчеркнула, что прекращать акции в поддержку Сенцова не нужно, потому что это является хорошим способом давления на политиков.