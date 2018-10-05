Украинское предприятие поставляло стройматериалы для моста оккупантов в Крыму – СБУ

Менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в Россию.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Главным следственным управлением СБ Украины разоблачили факты противоправной поставки в РФ материалов, которые использовались для строительства так называемого «крымского моста».

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в РФ. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его через посредников российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостожелезобетонконструкция».

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«Сотрудники СБ Украины установили, что общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого «крымского моста». Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн. Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, которые осуществляют хозяйственную деятельность на временно аннексированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины правоохранители "провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия". Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, которые подтверждают финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, которые действуют во временно оккупированном Крыму.

Продолжаются следственные действия для установления всех вовлеченных лиц в противоправный механизм и привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста 4 октября съехал в воду при монтаже конструкций.