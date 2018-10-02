Крымчане нашли на полках супермаркетов конфеты Roshen, изготовленные на липецкой фабрике (видео)
20:48, 02 октября 2018Общество
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Конфеты купили в Симферополе несколько дней назад. На обертках золотыми буквами написано - произведено в Липецкой области, Россия.
Конфеты купили в Симферополе несколько дней назад / скриншот
Конфеты с липецкой фабрики Roshen обнаружили в оккупированном Крыму.
Местные жители передали сладости президентского комбината журналистам ТСН.
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Конфеты купили в Симферополе несколько дней назад. На обертках золотыми буквами написано - произведено в Липецкой области, Россия. В то же время президент не раз заявлял - фабрика Roshen в России закрыта.
Магазины в Крыму заявляют, что они не получают поставок с этой фабрики и не реализуют продукцию "Рошен". На саму фабрику у журналистов дозвониться не получилось. В корпорации "Рошен" заявляют что фабрика не работает с весны 2017 года.
Крымчане нашли на полках супермаркетов конфеты Roshen, изготовленные в Липецкой области
Как сообщал УНИАН, в Крыму продают просроченные конфеты Roshen.
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