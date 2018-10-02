Рада приняла закон, запрещающий использовать наименование и признаки Нацполиции

Незаконное использование лицом признаков принадлежности к Нацполиции влечет за собой штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Верховная Рада Украины приняла правительственный Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины (№7474).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, Законом предусматривается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 184-3, где устанавливается, что незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, или незаконное использование им на транспортном средстве наименования Нацполиции или производных от него, в том числе, изложенных на иностранном языке, - влечет за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, а так же общественными объединениями, признаков принадлежности, наименование Нацполиции или производных от него, в том числе, на иностранным языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, в наименовании при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, - влечет наложение штрафа на физических лиц-предпринимателей, должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, - влечет наложение штрафа на физических лиц от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на физических лиц-предпринимателей, должностных лиц - от четырех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, Закон Украины «О Национальной полиции» дополняется статьей 5-1 «Использование наименования и признаков принадлежности к полиции».

В ней устанавливается, что признаками принадлежности к полиции является символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Использование наименования полиции или производных от него, в том числе, на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией, а в других случаях - по решению руководителя полиции.

Использование органами госвласти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и общественными объединениями, а также физическими лицами признаков принадлежности, наименования полиции или производных от него, в том числе, на иностранном языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, в наименовании с нарушением требований части второй этой статьи запрещено и влечет ответственность в соответствии с законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу через 6 месяцев со дня опубликования закона.