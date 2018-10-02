"Немецкий сценарий": эксперт рассказал, как вернуть оккупированный Крым

После деоккупации Крыма и Донбасса санкции Запада против России не только сохранятся, но и усилятся.

Вопрос деоккупации Крыма зависит от геополитических факторов и должен рассматриваться комплексно, в привязке к реинтеграции Донбасса в состав Украины.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк, пишет "Главред".

"Конечно, не стоит надеяться, что Россия так просто отдаст Крым, но при совпадении благоприятных геополитических факторов, как это было, например, перед объединением Германии (в 1990 году. - Прим.), это может произойти... Возвращение Крыма может произойти именно по такому "немецкому сценарию", когда объединились восточная и западная Германии. То же будет и с Крымом", - сказал Октисюк, отвечая на вопрос об условиях деоккупации полуострова.

По его словам, в этом контексте перед Украиной стоят две задачи: "Первая - сделать Украину привлекательной, сильной и способной защищаться от агрессии, создать такие условия жизни, как у наших ближайших соседей. Вторая - создать условия для центробежных тенденций в России и ждать их".

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Сам процесс деоккупации, по мнению эксперта, будет постепенным. "Не исключено, что сначала будет какая-то совместная экономическая деятельность, затем - в идеале - вывод территории из-под российской юрисдикции, возможно, передача ее в управление ООН или любой другой международной организации. Далее первоочередной шаг - демилитаризация Крыма", - отметил он.

Окстисюк считает, что после деоккупации Крыма и Донбасса санкции Запада против России не только сохранятся, но и усилятся: "После реинтеграции Донбасса санкции, введенные против России за аннексию Крыма, никуда не исчезнут - они будут усилены и осуществлять дальнейшее давление на Москву".

Ранее украинский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, отвечая на вопрос "Чей Крым?", ответил, что полуостров "принадлежит Богу".