Украинский боксер Усик ответил на вопрос, чей Крым (видео)

Усик рассказал о своем отношении к аннексии Крыма.

Украинский боксер Александр Усик на вопрос: "Чей Крым?" - ответил: "Божий... Это по-настоящему".

Об этом он заявил в интервью в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

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Боксер отметил, что после аннексии Крыма посещать полуостров стало неудобно, но он продолжает поддерживать отношения с друзьями, которые живут там.

"Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба какая-то. Это катастрофа... Естественно, у меня есть внутренние мои переживания... У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб... Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня похоронены там мои предки", – заявил Усик.

Ранее украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед боем между Поветкиным и Джошуа снял видео, где выступил в поддержку россиянина, чем разозлил пользователей соцсетей.