В авиакатастрофе в Конго погибли 5 украинцев

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, по информации Посольства Украины в Республике Кения, 28 декабря на территории Демократической Республики Конго потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26 украинской авиакомпании «СИРИН», совершавший рейс по маршруту Энтебе (Уганда) - Пуэнт Нуар (Республика Конго).

По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть членов экипажа, из которых пятеро - граждане Украины. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, работают эксперты.

Читайте такжеBBC: Среди спасенных с парома - четверо украинцевДипломатическим учреждениям Украины в Бельгии и Кении дано поручение принять исчерпывающие меры по выяснению обстоятельств упомянутого инцидента и по организации отправки тел погибших граждан Украины на родину.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.