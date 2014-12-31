Президент подписал закон о продлении выплат пострадавшим на Майдане

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что закон был возвращен в ВР за подписью президента 30 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 5 Закона Украины "Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей" (относительно источника покрытия расходов).

Законом в статью 5 "Источники покрытия расходов на государственную помощь пострадавшим участникам и членам семей участников массовых акций" вносятся изменения, согласно которым покрытие расходов на выплату государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей осуществляется из резервного фонда государственного бюджета Украины на соответствующий год (ранее - на 2014 год).

Как отмечается в пояснительной записке, ВР 21 февраля 2014 года приняла Закон Украины № 749-VII «Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей». Этим законом был определен порядок назначения и выплаты государственной помощи пострадавшим участникам и членам семей участников массовых акций гражданского протеста, которые начались в Украине с 21 ноября 2013 года и продолжались до 22 февраля 2014 года, и вошли в историю Украины как Революция Достоинства.

В то же время, "львиная часть активистов, пострадавших в результате противостояния на Майдане и массовых акций гражданского протеста, которые имеют медицинские справки, подтверждающие характер и место получения ими травм и вреда здоровью, не обратились в государственные органы с просьбой о реализации в отношении их указанного Закона, поскольку не были проинформированы о его вступлении в силу".

По мнению экспертов и общественных активистов, неосведомленность пострадавших участников массовых акций о своих законных правах вызвала проблемы, с которыми столкнулись значительное количество тяжелораненых на Майдане, в частности тех, которым собирали средства на операции и лечение. И на сегодняшний день есть ряд пострадавших, которым "очень нужны деньги на лечение, например Виктор Орленко, который сегодня в тяжелом состоянии находится в киевской клинике".

Читайте такжеНе все граждане пожаловались на судей, преследовавших майдановцевУчитывая вышесказанное, говорится в пояснительной записке, есть настоятельная необходимость продлить практическое действие указанного закона, для чего предусмотреть в нем источник покрытия расходов на государственную помощь пострадавшим участникам и членам семей участников массовых акций в 2015 году, а при необходимости и в последующие годы.

Отмечается, что, учитывая значительное количество искалеченных, травмированных, избитых лиц, а также лиц, имущество которых было уничтожено или повреждено в результате участия в массовых акциях гражданского протеста, которые не воспользовались нормами действующей в настоящее время редакции закона в 2014 году, необходимо предусмотреть соответствующие средства в резервном фонде государственного бюджета Украины на 2015 год в размере не менее 200 млн грн.