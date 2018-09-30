Сеанс исцеления Украины: журналисты рассказали об энергетическом оружии и лечении биополя человека (видео)

Биоэлектролог - человек, обладающий даром - магнетической энергией - и помогает не только богатым и знаменитым, но и обычным украинцам.

Киев, самое сердце столицы. Обычный будний день. Люди снуют среди дорогих ресторанов и только один стоит. Он ждет черный кортеж. У него под ногами черный пакет. А в руках то, что моментально превращается в оружие массового уничтожения, точнее - массового исцеления.

Одни подумают - он чудак, другие - гений разработчик. Журналисты уговорили его приоткрыть завесу своего таинственного ремесла, об этом смотрите в сюжете "Украинских сенсаций".

Петр Дедушев - один из уникальных украинцев, биоэлектролог - наука, о которой слышали только избранные. Об этом вы ничего не найдете в Google и ни в одной библиотеке. О нем ходит много легенд и мифов. Он спасает даже тех, на кого медицина махнула рукой. Человек обладает даром - магнетической энергией. Его руки, словно антенны радиостанции, принимающие и передающие сигналы в человеческое биополе.

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Словно настоящий хирург, однако его руки по законам физики латают дыры в биоэнергетичной оболочке человека. Ученый-мистик не берет деньги за свои сеансы и помогает не только богатым и знаменитым, но и обычным украинцам.

Его способности породили прибор экспресс-диагностики организма. Похоже, впервые такой метод пытались разработать в Германии еще во времена Третьего Рейха. Устройство считывает и за секунды сообщает не только о сбоях в теле, а и его причины. Его прибор может спасать миллионы жизней каждый год, потому что убежден - лучше любого МРТ диагностирует заболевания на ранней стадии.

Правда ли это, или нет - никто не проверял. Если помогло хоть одному человеку - уже успех, а если стране - может хоть таким способом, но выберемся из кризиса, в котором оказались не без помощи магов-реформаторов. Главное, как говорят все энергетики, целители, маги - мыслить позитивно и верить в успех. Тогда все дороги к мечте будут, как в Европе, - гладкие и без ям.