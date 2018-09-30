Верховный суд обязал миграционную службу предоставить статус беженки казахстанской журналистке

Журналистка сбежала из Казахстана из-за преследования в марте 2017 года.

Верховный Суд Украины обязал Государственную миграционную службу предоставить статус беженки журналистке Жанаре Ахмет, сбежавшей из Казахстана из-за преследований.

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Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук на своей странице в Facebook.

«Верховный Суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал Государственную миграционную службу дать журналистке статус беженки. Адвокаты молодцы.

Она останется в Украине. А значит ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты. Желаю Жанаре Ахмет всего наилучшего в Украине», - написала она.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года стало известно, что в Киеве задержана казахстанская журналистка и блогер Жанара Ахмет. Как сообщил адвокат Владислав Грищенко, журналистку задержали за то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана. В Казахстане журналистке инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 177 (мошенничество) Уголовного кодекса страны. Весной 2018 года Апелляционный суд выпустил Ахмет из Лукьяновского СИЗО.

Жанара Ахмет была вынуждена уехать в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине в отношении нее возбудили несколько дел, которые журналистка считает политически мотивированными.

В Киеве Жанара Ахмет проживает вместе с 9-летним сыном.