Украинскую гуманитарку доставили на Луганщину

Об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Согласно сообщению, «благодаря усилиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и лично председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля последние три машины с гуманитарной помощью были направлены адресно социальным учреждениям на временно оккупированных территориях области».

В частности, сообщила Геращенко, в понедельник, 29 декабря, 16 тонн продуктов из Станицы Луганской были направлены в Луганский ПТУ-интернат для детей с особыми потребностями, Луганскую областную специальную общеобразовательную школу-интернат, Луганский областной гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда, детские дома семейного типа в Ровеньках, Краснодоне, Лутугино. В целом помощь получили 25 социальных учреждений, которым адресно развезли продукты.

Читайте такжеВ 2 города и 4 поселка Донетчины доставлена гуманитарная помощь Уполномоченный президента сообщила, что председатели Луганской и Донецкой ОГА Геннадий Москаль и Александр Кихтенко ежедневно получают новые обращения от руководителей социальных учреждений, находящихся на подконтрольных боевикам территориях, с просьбой помочь выжить их подопечным в условиях сложной гуманитарной ситуации, которая там сложилась. «Украинская власть готова оказывать адресную гуманитарную помощь больным, инвалидам, сиротам, пожилым людям. Главное - гарантии безопасности доставки и адресность», - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что в Донецкой области за четыре дня распределено 110 тонн украинского гуманитарного груза, которым обеспечено 5,5 тыс. человек в населенных пунктах Углегорск, Булавинское, Ольховатка, Камышеватка, Новогродовка, Орловское, Андреевка, а также оказана помощь в поселок Гранитный, расположенный в зоне, подконтрольной ДНР. Каждый из граждан получил по 20 килограммов помощи.

Также она отметила, что президент Украины поставил задачу правительству и в дальнейшем содействовать в организации гуманитарных миссий для обеспечения адресной помощи специальным социальным учреждениям.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Украина доставила на Донбасс 326 тонн гуманитарной помощи. Всего было отправлено 26 грузовиков с продовольственными наборами и предметами первой необходимости.