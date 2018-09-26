Журналисты рассказали о ситуации в Калиновке через год после взрывов (видео)

Сегодня на складах до сих пор происходят следственные действия и они сейчас очень строго охраняются.

Сегодня, 26 сентября, годовщина крупного пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области – год назад в воздух там взлетело 32 тысячи тонн снарядов. В денежном эквиваленте это 800 миллионов долларов.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас поля уже очищены от снарядов, однако на территорию складов еще не пускают.

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По словам корреспондента, сегодня на складах до сих пор происходят следственные действия и они сейчас очень строго охраняются. Все поля, которые были засыпаны снарядами год назад, и населенные пункты рядом сейчас стопроцентно очищены. На самом же складе примерно 15% территории еще нужно разминировать.

По версии одного из командиров воинской части, причиной взрывов стала все же диверсия. Офицеры при этом уверяют, что для безопасности сделано все возможное – есть даже специальная техника, которая не позволяет беспилотникам даже приблизиться к военным складам.

На ликвидацию последствий было выделено 100 миллионов гривень, из них успели освоить лишь половину. Разрушениям же подверглись более тысячи и люди до сих пор ждут компенсации за стройматериалы – это примерно 1 миллион гривень.

Сколько снарядов взлетело в прошлом году в воздух – пока доподлинно неизвестно. Все говорят о 30 тысячах тонн на 800 миллионов. По факту взрывов военная прокуратура открыла уголовное производство.