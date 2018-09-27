Вдова Вороненкова Максакова вышла замуж - СМИ

Новоиспеченный супруг продал имущество оперной дивы без ее ведома.

Вдова убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова вышла замуж.

Об этом ТСН стало известно от информированных источников. В то же время представители артистки эту информацию не комментируют, а сама Максакова не отвечает на звонки.

Российское издание "СтарХит" сообщило, что оперная дива якобы вступила в брак с Далхатом Халаевым еще 12 июля текущего года. И якобы переписала на него квартиру в Москве. Впоследствии, утверждает издание, Халаев продал недвижимость звезды, из-за чего Максакова якобы с ним судится.

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Сейчас Максакова пытается разобраться с тем, как вернуть недвижимость, ведь дело рассматривается в российском суде, а оперная дива уже два года отказывается посещать родину.

Пока неизвестно, где Мария познакомилась с нынешним избранником, и как давно продолжаются их отношения. Судя по всему, она была разочарована решением супруга продать ее подарок.

Как сообщалось, Максакова периодически получает угрозы из России.