150 волонтеров готовят тонну "Оливье" для военных на Донбассе (фоторепортаж)

Новогодний "Оливье" для украинских бойцов на Донбассе. В Киеве 150 волонтеров готовят одну тонну новогоднего салата "Оливье", который затем передадут для военных в зону проведения АТО.

По данным газеты "Сегодня", готовить салат должны около 150 волонтеров в 4 смены. Затем салат планируют взвесить, упаковать в большие боксы по 10 кг и отправить солдатам. "Если рекорд будет установлен, его внесут в реестр, как самую большую порцию салата в стране ", - рассказали в Национальном реестре Украины.

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Как ранее сообщал УНИАН, волонтеры из группы "Вернись живым" готовят к Новому году "комплекты выживания" для украинских артиллеристов.