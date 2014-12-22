Волонтеры готовят "комплекты выживания" для экипажей "Градов"

Об этом говорится в сообщении группы на странице в Facebook.

"Минимальный комплект для выживания я вижу так: очки ночного видения (Dipol 209) для водителя первой машины (чтобы быстро и незаметно передвигаться по ночам), 2-3 тепловизора (Pulsar HD50S) для разведки и охраны (чтобы вовремя засечь вражескую диверсионную группу, перестроиться и "отработать"), что-нибудь вкусненькое", написал координатор группы Виталий Дейнега.

Читайте такжеМинобороны утвердило программу реформирования, разработанную волонтерами - БирюковПо данным волонтеров, комплекты получат экипажи РСЗО из 92 и 72 бригад; два комплекта получит 27 полк. Также такие комплекты нужны 55 артиллерийской бригаде, противотанковой батарее 26 бригады, зенитчикам 24, 30 и 17 бригад.

В общей сложности нужно 9 очков ночного видения и 6 тепловизоров.

"Закроем эти потребности - перейдем к гаубицам и минометкам. Их, слава Богу, по линии фронта хватает", - написал волонтер.