"Я до сих пор не знаю имени заказчика нападения": Гандзюк записала обращение с больничной койки (видео)

"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. И я точно знаю, что я выгляжу сейчас намного лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие", - отметила Гандзюк.

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которая получила ожоги более 30% тела в результате нападения на нее с кислотой, рассказала, что до сих пор не знает имени заказчика преступления.

Об этом она сообщила в видеообращении, записанном с больничной койки, сообщает "Громадське".

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Она отметила, что за последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов, заказчики ни одного из которых не были названы. Половину из этих людей активистка знает лично.

"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня хорошо лечат украинские врачи. И я точно знаю, что я выгляжу сейчас намного лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - подчеркнула Гандзюк.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

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Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится о том, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По подозрению в совершении покушения были задержаны пять человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.