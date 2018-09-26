В Кабмине презентовали бренд-бук "Ukraine Now"

Средства на создание бренд-бука предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Министерство информационной политики Украины представило бренд-бук "Ukraine Now".

Бренд-бук представил государственный секретарь ведомства Артем Биденко во время заседания правительства.

"Министерство информационной политики разработало технические стандарты использования бренда "Ukraine Now". Бренд-бук содержит ключевые элементы коммуникативной стратегии "Ukraine Now", - отметил Биденко.

Он отметил открытость бренда и добавил, что для его использования не нужно спрашивать разрешения у государства.

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"Достаточно просто загрузить его элементы и свободно использовать бренд в качестве наклеек на телефоны, автомобили. Производители могут добавить его к упаковке своих товаров", - добавил чиновник.

По его словам, средства на создание бренд-бука предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Кабмин утвердил рекомендательный бренд-бук "Ukraine Now" и поручит органам государственного и местного самоуправления использовать бренд в соответствии со стандартами.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров одобрил разработанный совместно с экспертами бренд "Ukraine Now", который стал основой презентации Украины в мире.