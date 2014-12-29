Порошенко: многих пленных хотели расстрелять, их отказывались отпускать полгода

Об этом Петр Порошенко заявил на своей итоговой пресс-конференции.

«Это огромное достижение - освобождение 150 заложников. Многие из них получили приговор о расстреле, их отказывались отпускать полгода», - рассказал Порошенко.

«Это были бойцы добровольческих батальонов, бойцы украинской армии», - пояснил он.

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«Сейчас освобожден Чонгар. Украинские пограничники полностью заняли Арабатскую стрелку. Полностью освобождена территория Херсонской области», - добавил Порошенко.

Он пояснил, что «ключевое условие Минского протокола, которая принесет мир в нашу страну - это перекрытие границ и вывод войск с нашей государства».

«Когда это будет сделано - это будет еще одним подтверждением того, что конфликт в наше государство привнесенн агрессией извне», - подытожил Порошенко.



