СБУ: Обмен пленными продолжается, операция находится на "верхней точке"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Лубкивский сообщил, что операция находится на "верхней точке" и пока продолжается. Обмен производился на нейтральной территории.

"Даже не смотря на сообщение российского "Интерфакса", давайте говорить профессионально и ответственно. Мы находимся в верхней точке этой сложной операции, которая продолжается, и очень верим, и делаем все для того, чтобы в течение ближайшего времени смогли проинформировать общественность, а прежде всего родственников о том, что эта операция завершилась и наши военные находятся в безопасной зоне и эта, по сути, очень сложная и затяжная операция завершилась", - сообщил он.

Читайте такжеВ СНБО не спешат раскрывать подробности процесса освобождения украинцев из плена боевиковПри этом "Интерфакс" пишет, что обмен уже состоялся. Официального подтверждения информации нет.

Ранее российские СМИ сообщили, что обмен состоится на Ясиноватском блокпосту.

Напомним, что представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма сообщил, что в рамках переговоров контактной группы утверждены пофамильные списки пленных, подлежащих обмену между Украиной и боевиками. Договоренность об обмене пленными в формате "150 на 225" была достигнута в ходе переговоров в Минске. Обмен, по данным сторон, должен пройти до Нового года.