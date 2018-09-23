Перед покушением на убийство активист Михайлик требовал отставки одесских силовиков

Единомышленники общественного деятеля убеждены, что за преступлением стоят власти.

Одесский общественный активист Олег Михайлик, на которого было совершено покушение, в начале прошлой недели на пресс-конференции потребовал отставки начальника ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина и прокурора области Олега Жученко.

Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на Михаила Кузаконя, главу одесского отделения "Народного Руха Украины".

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"Это из последнего, что он сделал перед покушением. За этим стоят представители нынешней власти. Трудно сказать кто именно — они все очень тесно связаны", - сказал он в комментарии журналистам.

В то же время заместитель председателя городской организации "Народного Руха Украины" Алина Радченко отметила, что последние нападения на активистов в Одессе объединяют две фамилии: мэра Геннадия Труханова и "неофициального хозяина города" Владимира Галантерника.

"Олег единственный из всех активистов открыто говорил, что будет баллотироваться в мэры Одессы", — отметила она.

Напомним, покушение на убийство одесского общественного деятеля Олега Михайлика было совершено 22 сентября. Его коллеги из партии "Сила людей" убеждены, что причиной стали антимэрские акции против Геннадия Труханова и борьба с застройками в Одессе.