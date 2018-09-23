цей матеріал доступний українською

Киев, Харьков и Львов попали в рейтинг самых криминальных городов мира

12:16, 23 сентября 2018
Общество
2511 1
Самым безопасным назван Абу-Даби, а самым криминальным городом мира - Сан-Педро-Сула в Гондурасе / фото facebook.com/MVS.LVIV

В рейтинге преступности за 2018 год Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08). 

Согласно рейтингу, самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула (Гондурас).

Столица России вошла в список 200 самых опасных городов мира - Москва заняла 144 место из 327.

Читайте такжеУкраина заняла 88-е место в глобальном рейтинге качества жизни

В ТОП-10 также вошли столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

Индекс преступности высчитывался на основе опросов посетителей. Всего в рейтинге 327 городов.

Наиболее безопасным городом из списка признано Абу-Даби (ОАЭ). Самые низкие позиции также занимают столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и Дубаи (ОАЭ).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рейтинг городов мира#криминогенная ситуация в Украине