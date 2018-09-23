Киев, Харьков и Львов попали в рейтинг самых криминальных городов мира

Москва также вошла в рейтинг самых опасных городов мира.

Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира, составленный сервисом Numbeo за 2018.

В рейтинге преступности за 2018 год Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08).

Согласно рейтингу, самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула (Гондурас).

Столица России вошла в список 200 самых опасных городов мира - Москва заняла 144 место из 327.

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В ТОП-10 также вошли столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

Индекс преступности высчитывался на основе опросов посетителей. Всего в рейтинге 327 городов.

Наиболее безопасным городом из списка признано Абу-Даби (ОАЭ). Самые низкие позиции также занимают столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и Дубаи (ОАЭ).