Ситуация в зоне АТО сложная: утром боевики обстреляли военных и напали на блокпост

Ситуация в зоне проведения АТО остается нестабильной.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Ночью на линии разграничения было тихо. Но утром боевики вновь нарушили режим тишины и в течение дня совершили 9 провокационных обстрелов подразделений сил АТО", - говорится в сообщении.

Из стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районах населенных пунктов Никишино, Чермалык, а также в аэропорту Донецк. Недалеко Фрунзе боевики вели огонь управляемыми противотанковыми ракетами, а в районе Сокольников - из вооружения БМП. Минометному обстрелу подверглись украинские позиции в районах Николаевки, Чернухино, Березового. В течение 30 минут боевики вели огонь из танка по населенному пункту Пески.

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"Около 11 часов боевики совершили нападение на блокпост вблизи Ольховое, но наши военные дали отпор и заставили нападавших отступить. Террористы до сих пор не открыли проезд мирных граждан по трассе Октябрь-Павлополь", - сообщают в штабе.

В Дебальцево украинские военнослужащие доставили гуманитарный конвой из шести грузовиков. 50 тонн помощи поступило от имени Президента Украины и городского главы Запорожья.

А в районе населенного пункта Победа саперами было обезврежено 10 кассет к РСЗО «Смерч».