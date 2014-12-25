Представителями РФ по «линии разграничения» на Донбассе являются офицеры ГРУ – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«Данные российские военнослужащие свободно передвигаются в районах расположения украинских войск. Между тем, среди данных представителей РФ идентифицированы офицеры российской военной разведки (ГРУ ГШ ВС РФ)», - пишет Тымчук.

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Тем временем, в Куйбышевском районе Донецка командование российско-террористических войск активно проводит ротацию личного состава подразделений, действующих в полосе Пески – Авдеевка. Отмечается появление российских десантников в районе Спартака.

«В районе Трехизбенки продолжается накапливание формирований российско-террористических войск. Зафиксировано прибытие из района Алчевска еще одной тактической группы противника», - сообщает ИС.

Ее численность – порядка 150 человек. В составе группы - 4 танка и 6 ББМ. Также отмечено прибытие в данный район 2-х 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».