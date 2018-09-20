Порошенко: после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций

Президент отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, «которые начали работу уже на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса».

Президент Петр Порошенко заявил, что после получения Томоса власть не допустит «никаких провокаций».

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«Я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие бы рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь», - цитирует президента его пресс-служба.

Петр Порошенко также отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, «которые начали работу уже на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса».

«Но я никогда не говорю и не говорил ни о дате, ни о том, что Томос уже у нас в кармане. Я продолжаю настаивать, что получение Томоса нуждается в молитвах каждого из вас. Искренней молитвы к Богу. Потому, что без Божией помощи этого не будет. И нуждается в нашей борьбе за создание Церкви», - сказал Порошенко.

«И еще раз хочу подчеркнуть, что украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководиться Москвой – столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим», - подчеркнул Президент, отметив, что «именно поэтому принятие Его Всесвятейшеством решения о назначении экзархов вызвало такую панику».