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Порошенко: после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций

00:37, 20 сентября 2018
Общество
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Порошенко также пообещал сохранить свободу веры / фото president.gov.ua

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«Я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие бы рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь», - цитирует президента его пресс-служба.

Петр Порошенко также отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, «которые начали работу уже на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса».

«Но я никогда не говорю и не говорил ни о дате, ни о том, что Томос уже у нас в кармане. Я продолжаю настаивать, что получение Томоса нуждается в молитвах каждого из вас. Искренней молитвы к Богу. Потому, что без Божией помощи этого не будет. И нуждается в нашей борьбе за создание Церкви», - сказал Порошенко.

«И еще раз хочу подчеркнуть, что украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководиться Москвой – столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим», - подчеркнул Президент, отметив, что «именно поэтому принятие Его Всесвятейшеством решения о назначении экзархов вызвало такую панику».

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Теги: #Украина#церковь