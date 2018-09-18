Всплыли неожиданные подробности о пропавшем ключевом свидетеле по делу Зайцевой

Сын нарколога Федирко является обвиняемым по уголовному делу - следователи установили, что он требовал и получил взятку от мужчины за решение вопроса с наркологом - своей матерью.

Ключевой свидетель в деле Алены Зайцевой нарколог Елена Федирко, осматривавшая виновницу ДТП в Харькове, оказалась замешана в еще одном подозрительном деле.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook. По ее словам, сын нарколога является обвиняемым по уголовному делу.

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"Сын нарколога Федирко является обвиняемым по уголовному делу - следователи установили, что он требовал и получил взятку от мужчины за решение вопроса с наркологом - своей матерью. У мужчины якобы нашли каннабис, Федирко позвонил этому человеку и сказал, что наркотические вещества "исчезнут" за 4700 тыс. грн. Слово сдержал - анализ выдал чистый, и был задержан во время получения последнего транша. Слушает все тот же Киевский райсуд, в следующий раз в октябре. А! Еще сын Федирко попадался пьяным за рулем, но штраф оплатил", - написала журналистка.

Как сообщал УНИАН, нарколог Елена Федирко пропала еще в июле. Врач-нарколог по непонятным причинам уволилась с работы, найти ее в Харькове никто не может.