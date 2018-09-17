Балух жалуется на сильную боль в сердце - СМИ

Активист продолжает голодовку.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент заявляет, что украинский активист Владимир Балух жалуется на боль в сердце.

Как сообщает "Радио Свобода", по словам архиепископа, который является гражданским защитником активиста, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме.

При этом он отказался прокомментировать информацию об избиении активиста в СИЗО Симферополя, о котором стало известно накануне. Климент подчеркнул, что сначала намерен обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.

«Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы», - рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело против активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

Недавно заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили и угрожали уничтожить.

В МИД Украины заявили, что доказательства избиения Балуха передадут в суды.