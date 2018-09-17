Неопалимая Купина: что можно и что нельзя в праздник иконы Божьей Матери

В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии. Икона «Неопалимая Купина» почитается как заступница при пожарах.

17 сентября отмечается праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

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Образ известен с ранних веков христианства. Изначально «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с заключенным в нём образом Богоматери (обычно в типе Оранты) и коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним. Позднее, уже в XVI веке, сложился довольно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией.

В центре иконы располагается изображение Богоматери с младенцем, которая, как правило, держит в своих руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами.

Другая тема иконы — служение ангелов Богоматери и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы — их изображения располагаются в лучах восьмиконечной звезды; среди них — архангелы и безымянные ангелы — олицетворения стихий, известные из Толковой Палеи, Книги Еноха и других апокрифических сочинений.

В целом эта тема нашла своё отражение во многих богослужебных текстах, откуда, очевидно, и была заимствована.

Икона «Неопалимая Купина» почитается как заступница при пожарах. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник — День спасателя Украины, отмечаемый в день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Что можно и что нельзя в этот праздник

В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины.

Наши предки знали много поверий, связанных с пожарами, которые были самым страшным бедствием для крестьян наряду с неурожаем.

Например, говорили, что пожар, вызванный молнией, можно затушить молоком от черной коровы, квасом или пивом. Верили также, что если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет.

Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущие в доме. Существовали и особые приметы: пожар предвещали мыши, бегущие по полу; кукушка, летящая по деревне; заяц, бегущий по селению.

Интересно, что пожарную бочку нельзя было держать в полной исправности; говорили, что быть готовым к пожару — бога искушать. В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.