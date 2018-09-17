Неопалимая Купина: что можно и что нельзя в праздник иконы Божьей Матери
17 сентября отмечается праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.
В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.
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Образ известен с ранних веков христианства. Изначально «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с заключенным в нём образом Богоматери (обычно в типе Оранты) и коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним. Позднее, уже в XVI веке, сложился довольно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией.
В центре иконы располагается изображение Богоматери с младенцем, которая, как правило, держит в своих руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами.
Другая тема иконы — служение ангелов Богоматери и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы — их изображения располагаются в лучах восьмиконечной звезды; среди них — архангелы и безымянные ангелы — олицетворения стихий, известные из Толковой Палеи, Книги Еноха и других апокрифических сочинений.
В целом эта тема нашла своё отражение во многих богослужебных текстах, откуда, очевидно, и была заимствована.
Икона «Неопалимая Купина» почитается как заступница при пожарах. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник — День спасателя Украины, отмечаемый в день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Что можно и что нельзя в этот праздник
В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины.
Наши предки знали много поверий, связанных с пожарами, которые были самым страшным бедствием для крестьян наряду с неурожаем.
Например, говорили, что пожар, вызванный молнией, можно затушить молоком от черной коровы, квасом или пивом. Верили также, что если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет.
Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущие в доме. Существовали и особые приметы: пожар предвещали мыши, бегущие по полу; кукушка, летящая по деревне; заяц, бегущий по селению.
Интересно, что пожарную бочку нельзя было держать в полной исправности; говорили, что быть готовым к пожару — бога искушать. В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.