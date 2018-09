Календарь событий: история компьютерного вируса "Чернобыль", как Черчилль стал почетным гражданином США, рекордное "обнищание" Билла Гейтса и первый в мире конкурс красоты

17 сентября

В понедельник – профессиональный праздник благородных и сильных людей - спасателей Украины. Он был установлен в 2008 году указом президента. Дата выбрана не случайно - 17 сентября день празднования православной церковью Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных и спасателей и оказывает помощь всем, кто попал в беду. Изначально в Украине делом спасения занималось Министерство по чрезвычайным ситуациям, но в 2012 году МЧС и Государственная инспекция техногенной безопасности Украины были реорганизованы, на их основе была создана Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. С 25 апреля 2014 года деятельность Службы координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел. Кстати, сотрудники пожарной охраны Украины отмечают свой профессиональный праздник 17 апреля.

17 сентября стартует Международная неделя слингоношения, которая посвящена традиции носить детей на себе с помощью приспособления из ткани - слинга. Международная некоммерческая организация Babywearing International впервые инициировала проведение праздника в 2008 году. История слингов уходит в древнейшие времена. Вторую молодость они получили во второй половине 20 века: в 1971 году появился слинг-шарф, наиболее популярная и универсальная из всех таких переносок. А в 1985 году был запатентован первый слинг с кольцами. Несколько позднее появился эргономичный рюкзак, а май-слинг - прямоугольный отрез ткани с лямками по краям, пришедший из Китая, практически в неизменном виде существует по сей день.

В этот день США празднуют национальный праздник - День Конституции и гражданства. Именно 17 сентября 1787 года был разработан и принят Конституционным конвентом в Филадельфии Основной закон страны. Участники конвента, которых именуют «отцы-основатели», путем Конституции решили три основные задачи: остановить развитие бушующей тогдареволюции, создать прочное государство на федеративной основе, надежно оградить и гарантировать частнособственнические права. В текст Конституции не были включены положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Это произошло в 1789 году. В фундамент конституционной системы американского государства были заложены три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор. Конституция США – старейший и самый краткий в мире Основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей, с 27 поправками. Идействует до настоящего времени. Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Секрет ее долгожительства кроется в классических и абстрактных нормах, содержащих универсальные конституционные ценности, поэтому она повлияла на конституционное развитие многих государств. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости.

В 1910 году в этот день проявили себя британские врачи, «открытия» которых на сегодня стали поводом для рождения многочисленных анекдотов. Так, в Лондонев этот день английские медики заявили, что, в случае ускоренного темпа роста количества лунатиков, через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.

В 1955 году состоялся первый успешный полет американского бомбардировщика NB-36 с работающим ядерным реактором на борту.

18 сентября

Во вторник - Всемирный день мониторинга качества воды. Он был учрежден в 2003 году по инициативе американского Фонда чистой воды, который на сегодня представляет собой международную программу по предоставлению возможности людям самостоятельно контролировать состояние местных водоемов.

Программа поддерживается Федерацией водной средыи Международной водной ассоциацией. Изначально Всемирный день мониторинга качества воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник стал популярным, его стали проводиться во многих странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах к октябрю замерзает. По данным Global Open Data Index, данные о качестве воды доступны в электронном виде только в 15 странах мира. При этом только Финляндия соответствует всем критериям индекса (доступность, пригодность, бесплатность и т.д.). Информацию о качестве воды можно получить всего в 23 странах мира. В Украине все годы независимости данные о содержании вредных веществ в поверхностных водоемах, из которых украинцы получают воду для питья и бытовых нужд, были недоступны. С июня 2018 года Украина стала 24-й страной мира, открывшей эту информацию.

18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник – человек, чье лицо скрывала железная маска. Его доставили в закрытом портшезе, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов тюрьмы, с ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В одиночной камере, в безмолвии он прожил 5 лет и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевской семьи. Но загадка «Железной маски» оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. Историки и писатели строили разные гипотезы о его личности. Но главная версия - «Железная маска» был сводным братом «короля-солнца». Предполагали также, что он мог быть братом-близнецом Людовика XIV, которого изолировали, опасаясь междоусобицы в стране. Этот вариант, казавшийся особенно романтичным, вошел в художественную литературу. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке Людовика XIV». Спустя столетие к загадке «Железной маски» обратился Александр Дюма-отец.

В 1793 году в этот день президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия, здания Конгресса США в Вашингтоне. Его строительство в стиле ампир велось несколькими поколениями архитекторов. В ноябре 1800 года в недостроенном Капитолии впервые собрался Конгресс, но в 1814 году его сожгли британцы, восстановительные работы заняли пять лет. В 1820-1827 годах южное и северное крыло здания были соединены переходом, над которым вознесся купол. Через тридцать лет Капитолий был признан недостаточно вместительным, и началось его расширение. При этом было решено сохранить уникальные черты первоначального здания. Вместо старого купола был сооружен новый, чугунный, высотой 87 метров и массой свыше 4 тысяч тонн. Его прообразом, традиционно, считается собор Святого Петра в Риме. В 2003 году американские эксперты обнаружили в библиотеке Конгресса документы, которые свидетельствуют о том, что при проектировании купола архитектор Томас Уолтер пользовался чертежами Огюста Монферрана - архитектора Исаакиевского собора, отсюда и поразительное сходство куполов американского здания и бывшего главного кафедрального собора Российской империи. В XX веке Капитолий незначительно модернизировали, в нем было проведено центральное отопление и смонтированы лифты, а в 1959-1960 годах его восточный фасад удлинили на 10 метров. В настоящее время в Капитолии около 540 помещений, вокруг него разбит парк площадью 53 га.

В1830 году лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.

В 1851 году вышел первый номер «Нью-Йорк таймс». Его цена составляла 2 цента - немалые на то время деньги.

18 сентября 1947 года было официально учреждено ЦРУ - Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности США. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер. ЦРУ - основной орган внешней разведки США. Любопытно, что первая в истории США разведывательная организация - Управление стратегических служб (УСС) была создана во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта. После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления. В следующем году конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации. И после подписания президентом Трумэном закона о национальной безопасности было создано ЦРУ.

В 1976 году в этот день прошли похороны Мао Цзэдуна - создателя современного китайского государства. С 1943 года и до самой смерти он занимал должность председателя китайской компартии, главы КНР. Провел несколько громких кампаний, самыми известными из которых стали «Большой скачок» и «Культурная революция» (1966-1976), унесшие жизни многих миллионов людей. Репрессии времен культа личности Мао Цзэдуна критиковались не только в капиталистических, но даже в социалистических странах. Мао Цзэдун скончался 9 сентября 1976 года. И хотя с тех пор страна пережила радикальные преобразования, наследие Мао по сей день глубоко символично для жителей Китая. Несмотря на то, что сам Мао выразил желание быть кремированным после смерти, что подтверждено подписанным им в 1956 году «Предложением о посмертной кремации всех центральных лидеров», его тело было забальзамировано для будущих поколений.Меньше чем за год после смерти Мао на южной стороне центральной площади Пекина - Тяньаньмэнь было возведено здание мавзолея. Это - один из пяти действующих на настоящий момент мавзолеев бывших руководителей социалистических стран (другие четыре - усыпальницы Ленина в Москве, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне, Иосипа Броз Тито в Белграде и Хо Ши Мина в Ханое). В ходу притча: когда Мао умер, встал вопрос о сохранности его тела. Китайцы обратились к вьетнамцам, которые совместно с «советами» бальзамировали Хо Ши Мина. Они помогли китайцам. Однако технологию производства хрустального гроба, в котором лежал Хо,они не знали, так как гроб был привезен из СССР в готовом виде. Китайцы вспомнили, что под Пекином находится пустой хрустальный гроб, который СССР подарили в 1925 году для захоронения Сунь Ятсена (китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. В 1940 году Сунь Ятсен посмертно получил титул «отца нации»). Гроб доставили в Пекин после похорон Суня, поэтому он остался невостребованным. Не подошел гроб и Мао, его длина была 1,75 м, а рост Мао - 1,8 м. Правда, хрустальной была только крышка гроба, а дно и боковины были из никелированной стали. Гроб и сейчас находится в храме Биюнсы в Пекине. Верить или нет этой легенде – выбор каждого. Но Мао в Мавзолее лежит в хрустальном гробу, основание которого изготовлено из черного гранита.

18 сентября 1991 года постановлением президиума Верховной Рады «О флаге Украины» было узаконено в качестве официального флага Украины сине-желтое полотнище. Постановление гласило: «До принятия Конституции Украины разрешить на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». Несмотря на то, что сине-желтый флаг не имел тогда статус государственного, он повсеместно сменил прежний государственный флаг Украинской ССР. Сине-желтый флаг был официально утвержден государственным постановлением Верховной Рады 28 января 1992 года: «Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух равных по ширине горизонтально размещенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3». Впервые сине-желтый флаг был поднят рядом с красно-лазоревым государственным флагом Украинской ССР 24 июля 1990 года перед зданием мэрии на Крещатике. А 24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины, подтвержденная на референдуме 1 декабря 1991 года. 4 сентября сине-желтый флаг впервые был поднят над зданием Верховной Рады. Официально День Государственного флага Украины установлен 23 августа.

В 1996 году в Украине было введено штриховое кодирование товаров.

19 сентября

В среду отмечается День рождения дружелюбного электронного символа - «Смайлика».

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для обозначения «улыбающегося лица» в компьютерном тексте. Так он пополнил электронный лексикон. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета: «19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(». Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать, чтобы показывать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован «смайлик», было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. Более чем за 30 лет появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. «Смайлик» заменяет то, чего не достает в электронном общении - интонацию голоса, мимику. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, и вообще - они просто забавные и вызывают положительные эмоции.

В этот день в 1648 году французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

В 1864 году в СШАбыли запатентованы откидные сиденья автомашин. Затем сиденья все больше стали обрастать дополнительными функциями. В том же 1864 году они получили первую регулировку – возможность двигать спинку для удобства человека вверх-вниз, в 1966 году появился первый подогрев сидений, а в 1997 году автокресло впервые снабдили собственной вентиляцией.

В1888 году в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финале приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финальную часть по фотографиям, присланным в адрес жюри. Кстати, проходило мероприятие очень скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже», - писали СМИ. На конкурсе был жесткий дресс-код: все мужчины были одеты во фраки, женщины - в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

В 1891 году в Монреаль прибыли первые украинские поселенцы.

В 1893 году в этот день Новая Зеландия стала первой страной в мире, предоставившей на выборах право голоса женщинам, - в Конституцию была внесена соответствующая поправка.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок был безголосым и мало похожим на привычный нам образ.

В 1946году состоялось выступление Уинстона Черчилля в Цюрихском университете, служащее точкой отсчета создания Совета Европы.

В 1991 году в Киевебыла восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии. Ее истоки: в начале 17 века при типографии Киево-Печерского монастыря под покровительством архимандрита Елисея Плетенецкого был создан кружок Киевского Богоявленского братства, переросший в школу. 15 октября1615 года школа переехала в отдельное помещение на Подоле. Эта дата считается датой организации Киевской братской школы, предшественницы Киево-Могилянской коллегии, впоследствии академии. Статус академии она получила в 1658 году, согласно Гадяцкому трактату между Гетманщиной и Речью Посполитой. В 1694 году царь Иван V, а в 1701 году Петр I подтвердили за учреждением статус академии. Киево-Могилянская академия стала первым в Восточной Европе православным высшим учебным заведением, официально удостоенным этого звания. Киевская академия стала источником просвещения в Российской империи. Именно выпускниками Киевской академии были основаны первые высшие учебные заведения в России. Кроме того, выпускниками Академии были более 80 процентов их преподавательского состава. В академии учились украинцы, русские, белорусы, румыны, молдаване, сербы, боснийцы, черногорцы, болгары, греки, итальянцы. Культурные деятели Сербии, Болгарии обращались с просьбой прислать учителей из Киевской академии. В энциклопедии «Киево-Могилянская Академия в именах. XVII—XVIII столетия», изданной в 2004 году, приводятся имена 1 482 деятелей, связанных с этим учебным заведением. Из стен Киево-Могилянской Академии вышли 14 гетманов Украины. В советское время на ее территории располагалось военно-морское политическое училище. Здание Киево-Могилянской академии изображено на банкноте в 500 гривен, выпущенной в обращение в 2006 году.

В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

20 сентября

В этот день в 1946 году состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля, который стал одним из самых престижных событий в кинематографическом мире.

Правда, изначально открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По замыслу, он должен был являть собой альтернативу самому известному тогдаВенецианскому кинофестивалю, попавшему под влияние нацистских властей. Программа была готова, почетным председателем жюри назначен Луи Люмьер - изобретатель кинематографа. И 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Поэтому все отложили. Открытие состоялось уже после завершения войны - 20 сентября 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При. «Золотая пальмовая ветвь», как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года. На фестивале вручаются и другие призы. Но в его истории не всегда все было гладко – в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения – Каннский фестиваль перенесся на весну. К концу шестидесятых он приобрел статус респектабельного - с развитой инфраструктурой, традициями, механизмами интриги.

В 1999 году в этот день в бельгийском Антверпене приступила к работе «Школа проституток». На курсы зачислялись не только «начинающие», но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций.

В 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как «Чернобыль», так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции. Чэн разработал вирус в 1998 году, менее чем через год он вывел из строя порядка пятисот тысяч компьютеров по всему миру, работающих на версии Windows 95/98. По официальным данным, только в Южной Корее «Чернобыль» причинил ущерб на сумму свыше 250 миллионов долларов. Впервые в истории вирус приводил к полной неработоспособности компьютера. Чэн Ин Хао, согласно тогдашним тайваньским законам, ничего не нарушил, поэтому не понес уголовной ответственности. Напротив, получил работу. С 2006 года по сей день он трудится в Gigabyte Technology.

21 сентября

В пятницу - Международный день мира. Он был учрежден в 1981 году Генассамблеей ООН, установившей его празднование на третий вторник сентября. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

В этот день в 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке. Он произошел в начале британской военной оккупации города в ходе Войны за независимость США. Огонь уничтожил до 25% городских строений, уцелевшие части города были разграблены. Многие полагали, что поджог был преднамеренным, в нем участвовало несколько человек. Выдвигались самые разные причины. Британские военные обвиняли в поджоге мятежников. Последствия пожара сказывались практически до конца британской оккупации, завершившейся в 1783 году.

В1792 году в этот день во Франциибыл открыт Национальный конвент, который принял декрет об упразднении королевской власти.

В 1920 году Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах.

В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.

В пятницу православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к числу особо значимых двунадесятых праздников. В этот день отмечают именины Марии. Католическая церковь празднует Рождество Божьей Матери 8 сентября.

22 сентября

В субботу - Всемирный день без автомобиля. Его цель – пропаганда пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

Главный девиз Дня: «Город - пространство для людей, пространство для жизни». Впервые День без автомобиля провели в Англии в 1997 году, через год инициативу поддержала Франция. К 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах. В настоящее время, по неофициальным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городах. Слишком большое количество машин на улицах городов, поселков и сел - глобальная проблема. Ведь автотранспорт разрушает не только биосферу планеты, он и убивает человека - по самым скромным подсчетам, каждый день он лишает жизни более 3 тысяч человек. При этом в мире ежеминутно с конвейера сходит новенький автомобиль, и темпы производства растут.

22 сентября - Всемирный день защиты слонов, учрежденный по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей в связи с сокращением численности этих животных. Слоны – самые крупные из сухопутных млекопитающих на Земле, умные, обладающие самосознанием и высокоорганизованные животные, единственные, дожившие до наших дней, представители древней группы хоботных, ранее населявшей большую часть суши. В настоящее время в природе слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. С древних времен они почитаются многими народами мира, в ряде культур слоны являются символом власти и величия, мудрости и спокойствия, доброты и благополучия. Но при этом именно человек является главным врагом слонов. Основные причины сокращения численности этих животных – охота ради бивней и мяса, истребление из-за причиняемого ущерба посевам, вырубка лесов - естественной среды обитания слонов, ухудшение экологии в целом. Несмотря на то, что во многих странах убийство слона карается смертной казнью, для их охраны созданы заповедные и природоохранные зоны, проблема не решается. В настоящее время сохранилось всего два вида слонов: индийский, который достигает в высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный африканский – при весе 5-7 тонн его высота может достигать 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 600 тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч и показатели постоянно снижаются. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как «находящиеся в опасном состоянии», африканские – как «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». В 1989 году решением ООН была полностью запрещена международная торговля слоновой костью (бивнями), которая используется для украшений и поделок.Тем не мене, численность слонов падает.

22 сентября - День партизанской славы Украины. Он был учрежден в 2001 году указом президента в честь 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны. Отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубоком тылу врага.

В 1792 году в этот день была провозглашена Французская республика, что стало точкой отсчета республиканского календаря.

22 сентября 1862 года 16-й президент США Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря 1862 года президентом была подписана «Прокламация об освобождении», и первый же день нового 1863 года ознаменовался вступлением Декларации в законную силу. Линкольн всегда выступал против рабства, онбыл одним из инициаторов создания Республиканской партии, от которой и был избран в президенты страны. На избрание Линкольна рабовладельческие штаты ответили выходом из состава Союза и провозглашением в 1861 году Конфедеративных Штатов Америки. «Мы не должны быть врагами», – провозгласил Линкольн при вступлении в должность, но вооруженное выступление южан побудило его принять ответные меры. Линкольн лично командовал военными действиями, которые привели к победе над Конфедерацией во время гражданской войны в США 1861-1865 годов.

В 1869году 22 сентября в Австриибыли выпущены первые в мире почтовые открытки.

В 1955году близ Бахчисараябыла открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

В 1981 году американский Конгресс присвоил почетное гражданство США Раулю Валленбергу- шведскому дипломату, спасшему жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста. Он работал в Будапеште. После занятия города советской армией,Валленберг был задержан СМЕРШем и тайно переправлен в Москву на Лубянку. Предположительно, умер в советской тюрьме в июле 1947 года. 31 октября 2016 года Швеция официально признала Валленберга умершим. Рауль Валленберг был одним из сравнительно небольшого числа европейцев христианского вероисповедания, которые в 1933-1945 годах действительно помогали еврейским собратьям. За заслуги перед человечеством Валленбергу поставлены памятники во многих городах мира, в частности, Стокгольме, Будапеште, Нью-Йорке, Лондоне, Тель-Авиве, Братиславе, Сантьяго. Даже в Москве, где он распрощался с жизнью в сталинских застенках. В 1963 году израильский Институт Катастрофы и героизма Яд ва-Шем присвоил Валленбергу звание «Праведника народов мира». В 1981 году американский конгрессмен Том Лантос, один из спасенных Валленбергом в Венгрии, инициировал присвоение Валленбергу звания «Почетного гражданина США». Валленберг также является почетным гражданином Канады, Венгрии и Израиля. В 1981 году в США был создан Комитет Рауля Валленберга, он ежегодно награждает премией имени Валленберга его последователей по спасению людей в зонах конфликта. В 1997 году в его честь в США была выпущена почтовая марка. 26 июля 2012 года он был награжден Золотой медалью Конгресса США «в знак признания его достижений и героические действия во время Холокоста».

До Валленберга чести получить «Почетное гражданство США» был удостоен лишь Уинстон Черчилль. Это произошло 9 апреля 1963 года, паспорт представил президент СШАДжон Кеннеди на церемонии в Цветочном садуБелого дома. Сам Черчилль из-за болезни приехать не смог, он отслеживал церемонию по спутниковому телевидению вместе с женой в своем доме в Лондоне, паспорт из рук президента США получил его сын, Рэндольф. Примечательно, что на тот момент Черчилль уже был почетным гражданином восьми американских штатов.

В 2000 году 22 сентября из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании «Майкрософт» Билла Гейтса за один день уменьшилось на 22 млрд долларов – антирекорд. Правда, «оставшиеся» на его счетах 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира, которым он и является на сегодняшний день.

23 сентября

В четвертое воскресенье сентября в Украине отмечается День машиностроителя, учрежденный указом президента в 1993 году. О том, что эта производственная сфера – в былые времена локомотив развития экономики нашей страны - катится в тартарары, говорит сухая статистика. По сравнению с 1990 годом, машиностроение в Украине, как и в целом промышленное производство, сократилось в разы. Сотни предприятий закрылись, объемы производства в большинстве сфер падали в геометрической прогрессии. Хроника Госстата последних лет - промпроизводство в Украине снижалось с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% в 2015 году. В 2016 году промышленное производство повысилось – лишь на 2,4%, что в принципе означает отрицательный показатель. Но в 2017-ом снова сокращение промпроизводства – оно «выросло» лишь на 0,1%.

23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. Именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую «жвачку» из сосновой смолы. Хотя самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до н.э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Взялся за ее возрождение в 19 веке Куртис. Он решил открыть промышленное производство жевательной резинки. Позже в нее стали добавлять парафиновые ароматизаторы. Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из сосновой смолы. Новую жизнь «жвачка» - уже на основе каучука - получила в 1869 году, благодаря Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж. «Жвачка» быстро набирала популярность, завоевав, в итоге, мир.

23 сентября 1944 года началось принудительное выселение этнических украинцев из Польши в Украину и поляков из Украины – в Польшу, для якобы «очищения» государств.

Этому предшествовало подписание «Люблинского соглашения» 9 сентября 1944 года правительством Украинской ССР и Польским комитетом национального освобождения. Подписи под ним поставили председатель Совнаркома УССР Хрущев и председатель польского Комитета Осубка-Моравский. Договор предоставлял возможность выезда украинцам, белорусам и русским в УССР и возвращение в Польшу поляков и евреев, которые, по состоянию на 17 сентября 1939 года, были гражданами Польского государства. Договор содержал и тайную часть -подробную «инструкцию выполнения». В Соглашении отмечалось, что эвакуация является добровольной. Но с началом зимы количество желающих выехать с обеих сторон значительно сократилось. Из-за этого неоднократно отодвигались сроки завершения «переселенческой» акции. Люди не хотели переезжать, но режимы того времени обоих государств настаивали, и с осени 1945 года перешли к применению исключительно принудительных мер по переселению. На выполнение спецоперации «Висла» были брошены советские и польские спецкомиссии, воинские подразделения, карательные и административные органы. Все сопротивления населения жестко подавливались. На 31 октября 1946 года из СССР в Польшу было переселено почти 1,1 млн человек (из них - 810 415 человек с территории УССР), в том числе более 143 тысяч евреев, которые не задерживаясь переправлялись в Британскую Палестину. Из Польши в СССР прибыло около 518 тысяч человек (в том числе 482 800 человек в УССР). Эта операция в 90-х годах была признана бесчеловечной и осуждена.

В 1932году в этот день был издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», согласно которому появилось Королевство Саудовская Аравия.

В 1939году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую завещановскрыть в 6939 году. В капсулу вложена женская шляпка, мужская курительная трубка и 1100 микрофильмов.

В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

