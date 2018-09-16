В Одесской области открыли мемориал воинам армии УНР (фото)

На памятнике высечены имена 106 казаков и старшин армии УНР родом из тогдашнего Ананьевского уезда.

Первый в Одесской области мемориал воинам армии Украинской Народной Республики открылся в Ананьеве. Читайте такжеТрадиции УНР и УПА: ветеран АТО объяснил смысл нового приветствия в украинской армии Вершину белой колонны венчает орден Железный крест «За зимний поход и бои», а сам мемориал является символом побед УНР в Ананьеве, передает «Думская». На памятнике высечены имена 106 казаков и старшин армии УНР родом из тогдашнего Ананьевского уезда. На торжественное открытие прибыли военнослужащие военного гарнизона Одессы, представители УПЦ Киевского патриархата, а также реконструкторы, одетые в форму армии УНР.

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