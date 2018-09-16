В Одесской области открыли мемориал воинам армии УНР (фото)
21:07, 16 сентября 2018Общество
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На памятнике высечены имена 106 казаков и старшин армии УНР родом из тогдашнего Ананьевского уезда.
В Одесской области открыли мемориал воинам армии УНР / фото Роман Кулик/dumskaya.net
Первый в Одесской области мемориал воинам армии Украинской Народной Республики открылся в Ананьеве.
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Вершину белой колонны венчает орден Железный крест «За зимний поход и бои», а сам мемориал является символом побед УНР в Ананьеве, передает «Думская».
На памятнике высечены имена 106 казаков и старшин армии УНР родом из тогдашнего Ананьевского уезда.
На торжественное открытие прибыли военнослужащие военного гарнизона Одессы, представители УПЦ Киевского патриархата, а также реконструкторы, одетые в форму армии УНР.
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