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В Одесской области открыли мемориал воинам армии УНР (фото)

21:07, 16 сентября 2018
Общество
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В Одесской области открыли мемориал воинам армии УНР / фото Роман Кулик/dumskaya.net

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Вершину белой колонны венчает орден Железный крест «За зимний поход и бои», а сам мемориал является символом побед УНР в Ананьеве, передает «Думская».

На памятнике высечены имена 106 казаков и старшин армии УНР родом из тогдашнего Ананьевского уезда.

На торжественное открытие прибыли военнослужащие военного гарнизона Одессы, представители УПЦ Киевского патриархата, а также реконструкторы, одетые в форму армии УНР.

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Теги: #памятник#история УНР