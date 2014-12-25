Поздравление Папы Римского с Рождеством Христовым
13:00, 25 декабря 2014Общество
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25 декабря католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество Христово.
Праздник Рождества отмечают 25 декабря не только католическая и протестантская церкви, но и связанные с ними религиозные направления - те, кто следует в церковной хронологии по Григорианскому календарю. Так, вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.
Празднование Рождества завершается 1 января, когда с особым торжеством отмечается День Пресвятой Богородицы.
В более 140 странах это государственный праздник, во время которого большинство населения не работает.
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