В УПЦ КП заявили, что в Украине нет ни одного миллиметра собственности Московского патриархата

В Московском патриархате постоянно угрожают, что не отдадут единой церкви Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

По действующему украинскому законодательству право собственности на имущество признается только за общинами, приходами, братствами, монастырями, но не за церковью в целом, таким образом, у Московского патриархата в Украине нет никакого собственного имущества.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель Информационного отдела Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря).

"В Украине нет ни одного храма Московского патриархата. Ни одного квадратного миллиметра собственности Московского патриархата или Украинской православной церкви, как они себя называют, нет. И Киевского патриархата нет. И католической церкви. По одной простой причине – украинское законодательство признает такое право только за религиозными общинами, приходами, монастырями, братствами, миссиями, руководящими церквями. Но не церковью в целом", - заявил священник.

Читайте такжеСтало известно, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине

Он также отметил, что церковь в Украине не является юридическим лицом, а потому все имущественные права принадлежат общинам или государству. Это также распространяется и на лавры.

"Все лавры являются государственной собственностью. Они были до определенного времени собственностью соответственно города Киева и Тернопольской области. Но где-то в начале 2000-х годов было принято решение о передаче их из собственности местных общин в государственную собственность как соответствующие заповедники. Теперь права на них переданы в Министерство культуры. Поэтому когда речь идет о собственности, то во всех лаврах владельцем является государство, а соответствующие монастыри Московского патриархата являются пользователями этого имущества", - подчеркнул архиепископ Евстратий.

Напомним, в УПЦ МП неоднократно угрожают тем, что в случае предоставления Томоса об автокефалии украинской церкви начнутся захваты их храмов и особенно лавр, которые представители Московского патриархата не планируют отдавать за любую цену.

В начале сентября в Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем был главным. Иерархи были проинформированы о решении Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинской церкви и не высказывали принципиальных возражений. Далее - окончательное принятие документов на Священном синоде.

Вопрос предоставления автокефалии могут рассматривать одновременно с вопросом снятия анафемы с нынешнего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарха Филарета. От церкви Филарета отлучила Москва еще 20 лет назад за то, что создал Киевский патриархат.

Вселенский патриархат также назначил своих экзархов (представителей), которые будут представлять Константинополь в Киеве - архиепископа Даниэля Памфилона из Соединенных Штатов и епископа Илариона с Эдмонтона, Канада. В Москве расценили назначение экзархов как "беспрецедентное и грубое вторжение на свою территорию" и заявили, что "не оставят это без ответа".