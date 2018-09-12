За год украинцы потратили 14 миллиардов гривень на лекарства с недоказанной эффективностью

Эксперты к медикаментам с недоказанной эффективностью отнесли - противовирусные, гомеопатические препараты, лекарственные средства растительного происхождения, гепатопротекторы, нейропротекторы, которые не имеют основательных клинических исследований.

Ежегодно украинцы тратят 14 миллиардов гривень на лекарства с недоказанной эффективностью - это данные мониторинга, который провели эксперты "Центра противодействия коррупции". В списки "сомнительных" попали препараты с некачественными клиническими исследованиями, не зарегистрированные в развитых странах, а также изъятие из протоколов лечения в европейских клиниках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Противовирусные препараты в лечении ОРВИ неэффективны, убеждает врач Татьяна Рыбакова. Вирусов больше 800 разновидностей, а универсального противовирусного препарата не существует. Она работает педиатром в частной клинике и им запрещено прописывали лекарства с недоказанной эффективностью.

«Мы так же лечим ОРВИ, как лечат в Германии, где нет препаратов с недоказательной эффективностью, также мы не можем использовать гомеопатические препараты, или лекарства с недоказанной эффективностью», - говорит врач.

Эксперты к медикаментам с недоказанной эффективностью отнесли - противовирусные, гомеопатические препараты, лекарственные средства растительного происхождения, гепатопротекторы, нейропротекторы, которые не имеют основательных клинических исследований. Также показателем качества считают регистрацию препарата в странах ЕС, США, Австралии и Японии.

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Автоматически все оригинальные украинские лекарства попали в сомнительные.

«Если у них есть такое инновационное лекарственное средство, почему они не могут провести широкие клинические исследования, я имею в виду, клинические исследования, а не на 20 пациентах где-то на кафедре, где-то в медуниверситете, почему они не могут зарегистрировать это в других странах», - говорят медики.

Производители возмущаются. Зарегистрировать свой препарат им не по карману, ведь нужны сотни миллионов евро.

Данные о клинических исследованиях, проведенных в Украине - закрытая информация. Те производители, которые решаются регистрироваться за границей, должны провести новые, чтобы доказать их качество.

В перечне сомнительных препаратов и немало импортных. Среди лидеров аптечных продаж - нейропротекторы, которые в основном завозятся из-за рубежа. Цены разные - от сотни до семисот гривен за упаковку. В Украине эти препараты назначают для лечения инсульта.

«В одной из цивилизованных стран они не используют в лечении инсульта. Ни один из нейропротекторов не используются в стране-производителе», - говорит эксперт в борьбе с инсультами Дмитрий Гуляев.

Европейские страны изъяли медикаменты из протоколов лечения. После этого производители сбывают их в Украину, Россию и некоторые азиатские страны. Курс лечения обходится в несколько тысяч гривен. Почему врачи назначают не эффективные препараты, Дмитрий Гуляев может только предполагать.

«Я слышал, что компании при назначении своего препарата дарят чайники электрические. Это бывает и поездка на международный конгресс», - говорит Гуляев.

По результатам мониторинга украинцы потратили 14 миллиардов гривен на препараты с недоказанной эффективностью, а это более четверти от всех проданных медикаментов за прошлый год.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирована опасная инфекция - 11-летний мальчик лежит в больнице при смерти.