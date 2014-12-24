Из-за недавнего теракта милиция усилила охрану стратегических объектов Мариуполя

Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Идет война c террористами, у которых нет ни правил, ни принципов. Мы делаем все возможное для защиты наших граждан. Всего для охраны Мариуполя задействованы порядка 300 человек личного состава милиции ежедневно. Также для круглосуточного патрулирования созданы восемь групп быстрого реагирования на внештатные ситуации»,– написал он.

Читайте такжеВ Мариуполе неизвестные взорвали железнодорожный мост

В первую очередь круглосуточная охрана была установлена на автомобильных мостах. По словам Аброськина, под охраной милиции сейчас находятся - 10 насосных станций, 5 подстанции, 9 автомобильных мостов, больницы и еще целый ряд стратегически важных объектов.

К охране привлекли также подразделения полка "Азов" Национальной гвардии Украины.