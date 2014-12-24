Блокпосты на подъездах к Мариуполю решили укрепить

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Состоялось очередное заседание штаба обороны Мариуполя с участием руководства сектора АТО, представителей региональных силовых структур, органов местного самоуправления, директоров промышленных предприятий и общественных активистов. Было решено выделить необходимое количество строительных материалов для совершенствования фортификационных сооружений», - говорится в сообщении.

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Тем временем, на Мариупольском направлении активизировались пролеты беспилотных летательных аппаратов.

«С 16.50 и до 22.25 вчерашнего дня, беспилотники были замечены 6 раз в небе над Талаковкой, Сартаной, Черненко и Гнутовым», - сообщает пресс-центр АТО.