Балух вынужден принимать сильные обезболивающие препараты - адвокат

Незаконно осужденный украинский активист голодает с середины марта.

Украинский активист Владимир Балух вынужден принимать сильные обезболивающие препараты.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая посетила сегодня своего подзащитного в СИЗО Симферополя после судебного заседания.

«У моего подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучает сильная головная боль, головокружения, боль в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты. Ситуация с голодовкой остается без изменений», - отметила адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Динзе на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении Балуха, который голодает с середины марта.

Балух продолжает бессрочную голодовку. После месяца полного отказа от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».

*** ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, установленного во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении украинского активиста.