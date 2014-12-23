В Украине будут инициировать предоставление статуса участника боевых действий бойцам всех добровольческих батальонов
Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО будет инициировать предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих батальонов независимо от наличия ведомственного подчинения данных формирований.
Об этом сообщил председатель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артур Деревянко.
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"Мы подготовили законопроект и передали его в комитет Верховной Рады... Мы хотим внести изменения в те статьи, где не были определены добровольческие батальоны", - сказал Артур Деревянко.
Он отметил, что на данный момент практически все добровольческие батальоны вошли в состав Министерства обороны, Министерства внутренних дел или Национальной гвардии.
В то же время, подчеркнул Артур Деревянко, на настоящее время ни в одну из вышеупомянутых силовых структур не вошли добровольческие батальоны "ОУН" и 5-й, 8-й батальоны добровольческого украинского корпуса "Правого сектора".
Таким образом, бойцы данных формирований не имеют права на получение статуса участника боевых действий без внесения изменений в законодательство. "Если закон этот примут, то и них будет распространяться то же (право получения)", - сказал он. По словам Артура Деревянко, соответствующие изменения необходимо внести в закон "О статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты".