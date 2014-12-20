Суд впервые признал погибшего добровольца участником боевых действий

Решением Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепропетровска официально признан «факт участия в боевых действиях во время АТО» 46-летнего Александра Петрушова, вдова которого Ольга Петрушова подавала в суд, сообщает Радио Свобода.

Как рассказывает Ольга Петрушова, за официальное признание своего мужа участником боевых действий она боролась несколько месяцев, подала не одно ходатайство в органы государственной власти и везде были отказы. По данным жены, ее муж, бывший военный-афганец после начала боевых действий на Донбассе пошел добровольцем в «Добровольческий украинский корпус», созданный «Правым сектором». 12 августа 2014 года на блокпосту в Марьинке, на окраине Донецка, автобус, в котором ехал доброволец со своими товарищами для обмена пленными, попал в засаду, трое бойцов погибли.

Читайте такжеМинобороны рассматривает свыше 5 тысяч заявлений бойцов АТО о предоставлении статуса участника боевых действийПо мнению стороны истца, положительное решение суда в Днепропетровске может создать прецедент для других добровольцев, которые имеют проблемы с признанием их участия в АТО, и поможет упростить процедуру предоставления статуса участника боевых действий для других бойцов.

Однако, по данным юристов, решение суда о признании факта участия добровольца в АТО еще не является решением о предоставлении ему статуса участника боевых действий, соответствующий статус должны предоставить государственные органы власти.

Судебный процесс по этому делу начался две недели назад.