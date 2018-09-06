"Государство за вас не платит": в Киеве в маршрутке произошел скандал - оскорбили мать погибшего АТОшника (фото)

Все пассажиры маршрутного такси заняли позицию водителя.

В Киеве разгорелся очередной скандал с маршрутчиком, отказавшим в льготном проезде матери погибшего бойца АТО.

Инцидент произошел 6 сентября в 12:15 в автобусе Лютеж — площадь Шевченко. Об этом на своей странице в Facebook рассказала сама пострадавшая Леся Горбенко.

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Женщину глубоко задел тот факт, что все пассажиры маршрутного такси заняли позицию водителя.

"Все пассажиры автобуса, местные сепаратисты были на стороне водителя. Женщины на фото кричали: "Выходите из автобуса, не мешайте нам ехать, не нервируйте водителя!" Тыкали, грубили, хамили", - написала мать погибшего бойца.

"Вы бессовестные, вы лишаете меня зарплаты, мне государство за вас не платит", - кричал водитель, по словам пострадавшей.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в маршрутке, следовавшей из Новомосковска в Павлоград Днепропетровской области, уроженка Донецка требовала прекратить разговаривать на украинском.