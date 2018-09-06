Тараканы, пыль и грязь: эвакуированных из Армянска детей заселили в непригодные для жизни номера (фото)

Данную информацию подтвердил подконтрольный РФ мэр Евпатории Андрей Филонов.

Оккупанты разместили эвакуированных из Армянска детей в непригодных для жизни санаториях Крыма.

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Как сообщает «Крым.Реалии», данную информацию подтвердил, в частности, подконтрольный РФ мэр Евпатории Андрей Филонов, подчеркнув, что в настоящее время детей переводят в другие помещения.

Ранее в соцсетях начали распространяться фотографии, сделанные в евпаторийском лагере имени Гагарина. Эвакуированные с детьми родители жаловались, что их заселили «в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором».

В комментарии к публикации Филонов, как отмечается, подтвердил, что такие бытовые условия "встречаются в муниципальных лагерях". Он пообещал провести проверку, и, в случае подтверждения, переселить детей в другие помещения.

Позднее он заявил, что «работа уже ведется, люди переселяются», сославшись на «накладки с номерным фондом».

В соцсетях появились аналогичные жалобы и на санатории прочих городов Крыма. В частности - в Саках.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан». 30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.